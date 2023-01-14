Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревогу объявили во всех четырех регионах около 13:20 мск с разницей в несколько минут.

В Киеве 14 января тревогу объявляли два раза за утро, взрывы раздавались в Голосеевском и Днепровском районах города. Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил об атаке на объект критической инфраструктуры, его слова подтвердили в военной администрации города.

Звуки взрывов были слышны и в Киевской области. Глава военной администрации региона Алексей Кулеба писал в телеграм-канале, что на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.

Утром того же дня ударам подвергся Индустриальный район Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявил, что их целью были объекты инфраструктуры. Из-за обстрелов работу приостанавливал городской метрополитен.

В Николаевской области под обстрел попал город Очаков, сообщил глава администрации региона Виталий Ким. Произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры: загорелись гараж, две машины, повреждены окна в многоэтажном доме. Также тревога звучала в Черниговской области.