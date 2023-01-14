Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Минобороны заявило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в двух областях Политика, 14:56
Bloomberg сообщил о конце эпохи олигархов-«дивидендных аристократов» Бизнес, 14:51
Себастьен Лёб побил 34-летний рекорд на «Дакаре» Спорт, 14:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:47
Премьер Британии пообещал Зеленскому поставить Украине танки Challenger 2 Политика, 14:42
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 14:40
Премьер Греции допустил поставки газа на Украину Экономика, 14:33
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Распалась российская пара чемпионов юношеской ОИ по фигурному катанию Спорт, 14:28
В 11 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии Политика, 14:22
ПВО сбила ракету «Точка-У» в Брянской области Политика, 14:18
В российский «стоп-лист» вошли главы МИДа и Генштаба Великобритании Политика, 14:01
Почти все жители Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС Политика, 13:59
Глава USADA назвал «корыстным» решение РУСАДА по делу Валиевой Спорт, 13:55
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 13:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

В Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Фото: Ricardo Moraes / Reuters
Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревогу объявили во всех четырех регионах около 13:20 мск с разницей в несколько минут.

В Киеве 14 января тревогу объявляли два раза за утро, взрывы раздавались в Голосеевском и Днепровском районах города. Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил об атаке на объект критической инфраструктуры, его слова подтвердили в военной администрации города.

Звуки взрывов были слышны и в Киевской области. Глава военной администрации региона Алексей Кулеба писал в телеграм-канале, что на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.

Утром того же дня ударам подвергся Индустриальный район Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявил, что их целью были объекты инфраструктуры. Из-за обстрелов работу приостанавливал городской метрополитен.

В Николаевской области под обстрел попал город Очаков, сообщил глава администрации региона Виталий Ким. Произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры: загорелись гараж, две машины, повреждены окна в многоэтажном доме. Также тревога звучала в Черниговской области.

Читайте на РБК Pro
Анатомия лжи и уроки дона Корлеоне: 6 книг от сооснователя Mr.Doors
Как продавец хоккейных карточек стал самым молодым миллиардером США
Глава OpenAI: «Я так люблю свою работу, что готов делать ее бесплатно»
Запад готовит санкции против нефтепродуктов из России. Что ждет экономику
Теги
Украина Воздушная тревога Харьковская область Полтавская область Сумская область Днепропетровская область
Материалы по теме
В Киеве второй раз за утро прогремели взрывы
Политика
В Киеве и Буче сообщили о взрывах
Политика
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter