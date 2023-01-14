Постпред КНР при ООН призвал прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС

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Все военные операции, которые могут повлиять на безопасность Запорожской АЭС, должны прекратиться, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности организации.

Он подчеркнул, что обстрелы вокруг станции не прекратились. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), все шесть реакторов ЗАЭС не работают, а последняя резервная линия электроснабжения была повреждена в конце декабря прошлого года, и передача электроэнергии возобновилась только в начале января. «Это больше не должно повториться», — призвал дипломат.

Чжан Цзюнь добавил, что Китай поддерживает МАГАТЭ в ее постоянном контакте с Россией и Украиной по вопросам охраны и безопасности ЗАЭС.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии анонсировал поездки в Россию и на Украину. Он пояснил, что для разрешения ситуации на ЗАЭС необходимо поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Станция — украинская, но под российским контролем», — сказал Гросси.

Последний раз он был в Москве 22 декабря. В тот день представители МАГАТЭ обсудили с российской делегацией обстановку на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и создание вокруг нее зоны ядерной и физической безопасности. Посетил Гросси и Украину: в октябре он обсудил с президентом Владимиром Зеленским ситуацию на станции и безопасную зону.

Обсуждение защитной зоны идет с осени прошлого года. После начала российской военной операции на Украине ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых стороны конфликта обвиняют друг друга.

Станция с конца февраля находится под контролем российской армии. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России после референдума. В начале октября президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность.