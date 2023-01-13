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На Курилах произошла массовая гибель сардин

Росрыболовство: на острове Кунашир зафиксирован массовый выброс и гибель сардин

На Курилах произошла массовая гибель сардин
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В бухте Первухина на острове Кунашир Курильских островов зафиксирована массовая гибель сардин. Об этом сообщает Сахалино-Курильское управление Росрыболовства, сообщение ведомства приводит «РИА Новости».

На место инцидента выехали сотрудники Курильского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Они зафиксировали гибель рыбы по всей протяженности бухты, однако видимых загрязнений не наблюдается.

В Росрыболовстве заявили, что «такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями».

РБК направил запрос в Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства.

В дальневосточных морях водится особый вид сардин иваси. В советское время эта рыба была популярным брендом: традиционный новогодний салат «сельдь под шубой» многие готовили именно с добавлением иваси, а не классической сельди.

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Добыча этой рыбы была на пике в 1980-е годы, а рекорд по вылову был в 1990-м: тогда ее добыли 484,4 тыс. т, но затем иваси ушла от российских берегов. Вылов после 25-летнего перерыва возобновился в 2016 году.

Теги
Курильские острова Дальний Восток Росрыболовство Сахалинская область
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