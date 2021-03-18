В Росрыболовстве заявили об отсутствии причин для подорожания сардин

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Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет, сообщили журналистам в Росрыболовстве. По словам представителя ведомства, на организацию зимне-весенней путины новые требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов не повлияют, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой.

К тому же, рыбопромышленники, имеющие «незаходные» суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки, отметили в Росрыболовстве.

Ранее о рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и значительном увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции предупредили дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко», входящие в группу «Сигма Марин Технолоджи».

Гендиректор обеих компаний Владимир Рекасов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредил, что сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Речь идет о судах, которые добывают рыбу по российским квотам, но были построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах.