Рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы
О рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и «значительном» увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции предупредили дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко», входящие в группу «Сигма Марин Технолоджи». В середине марта гендиректор обеих компаний Владимир Рекасов направил вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, с копией которого ознакомился РБК. Представитель вице-премьера подтвердила поступление письма и уточнила, что оно будет направлено на проработку в профильные ведомства. РБК направил запрос в Росрыболовство и Минсельхоз.
Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов, указано в письме. Речь идет о судах, которые добывают рыбу по российским квотам, но были построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах. В конце 2020 года правительство приняло постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или приобретенные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. Без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам.
У «Тралфлота» и «Софко» три таких судна — это супертраулеры «Сергей Бочкарев», «Петр I», «Ерофей». Построенные в 1990-е годы в Испании траулеры переоборудовались и модернизировались российскими компаниями, сейчас они самые высокопроизводительные в мире, указывает Рекасов. Каждое судно в год может добывать более 80 тыс. т водных биоресурсов, и около половины добычи приходится на скумбрию и сардину иваси, промысел которой не так давно возобновился.
Сейчас сардина иваси — самая дешевая рыба в России: 1 кг с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков, по словам Рекасова, 40–45 руб. Для сравнения: 1 кг минтая, который в этом году рекордно подешевел, сейчас стоит на Дальнем Востоке у рыбаков 68 руб., тихоокеанской сельди — 65 руб.
Чем известна иваси
Дальневосточная сардина иваси была популярным рыбным брендом в СССР: традиционный новогодний салат «сельдь под шубой» многие готовили именно с добавлением иваси, а не классической сельди.
Добыча этой рыбы была на пике в 1980-е годы, а рекорд по вылову был в 1990-м: тогда ее добыли 484,4 тыс. т, но затем иваси ушла от российских берегов. Вылов после 25-летнего перерыва возобновился в 2016 году. По итогам 2020 года иваси добыли 313 тыс. т, оценивала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Пока иваси возвращается на столы россиян, напоминает Рекасов. Но по своим вкусовым качествам иваси близка к сельди — самой популярной у россиян рыбы. Согласно проведенному в 2019 году исследованию ВЦИОМа, 28% россиян, потребляющих рыбу, чаще всего едят как раз сельдь. На втором месте — скумбрия (27%).