Зеленский предложил создать продовольственные хабы в Африке

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Украина выступает за создание продовольственных хабов в странах Африки. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Очень важная инициатива Украины — создание продовольственных хабов в Африке. Наша внешняя политика должна выйти на новый уровень с африканскими партнерами», — заявил Зеленский.

Зеленский предложил создать для этой цели специальные институты и предоставить конкретные гарантии продовольственной безопасности, «которые будут постоянно работать и будут одной из новых основ отношений Украины и государств Африканского континента».

Летом в ООН предупредили, что африканские страны рискуют столкнуться с голодом в беднейших странах, в числе причин названы вооруженные конфликты и последствия коронавируса.

Российский президент Владимир Путин ранее обвинил западные страны в том, что они грубо «кинули и надули» беднейшие страны Африки из-за ситуации с вывозом зерна с Украины. Так, выступая на ВЭФ в сентябре, Путин заявлял, что с начала действия зерновой сделки с Украины в беднейшие страны отплыли только два из 87 кораблей, а продовольствия было вывезено лишь 60 тыс. из 2 млн т (около 3%).