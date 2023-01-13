В Оклахоме потребовали не пускать украинских военных для обучения на базе

Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам подал резолюцию с требованием не пускать украинских военных на территорию штата, где они должны учиться работе с системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом политик написал в своем Twitter, прикрепив копию документа.

«Пентагон планирует отправить украинских военнослужащих в Оклахому для обучения работе с американскими ракетными системами. Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», — заявил он.

Речь идет об упавшей в граничащем с Украиной польском селе Пшеводув ракете 15 ноября прошлого года, в результате чего погибли два человека. В тот же день российские военные нанесли массированный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Минобороны России опровергло причастность к инциденту и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы ударов не наносило. Позже в Польше и США пришли к выводу, что упавший снаряд был ракетой украинской системы ПВО.

Киев неоднократно просил о поставке комплексов ПВО Patriot. В декабре прошлого года, когда в Вашингтоне находился президент Украины Владимир Зеленский с первым с начала боевых действий зарубежным визитом, Белый дом объявил о поставках этих систем в рамках очередного пакета помощи Киеву.

10 января в Пентагоне заявили, что США начнут обучение украинских военных работе с комплексами Patriot на следующей неделе на базе американских сухопутных войск Форт-Силл в штате Оклахома. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер уточнил, что в ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что обучение украинских военных работе с комплексами противовоздушной обороны Patriot на американской военной базе указывает на де-факто участие Вашингтона в конфликте.