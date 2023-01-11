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Посол Антонов счел обучение ВСУ в США показателем их участия в конфликте

Посол Антонов: обучение ВСУ работе с Patriot в США подтверждает участие страны в конфликте

Обучение украинских военных работе с комплексами противовоздушной обороны Patriot на военной базе в США вновь указывает на де-факто участие Вашингтона в конфликте, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его комментарий размещен в телеграм-канале дипмиссии.

Вашингтон объявил о пакете военной помощи Украине, включающем средства на закупку систем Patriot, 21 декабря прошлого года. Накануне, 10 января, Пентагон сообщил о старте подготовки украинских военных к работе с этой техникой на следующей неделе. В ведомстве рассказали, что обучение пройдет на базе американских сухопутных войск Форт-Силл в штате Оклахома. Планируется подготовить 90-100 украинских военнослужащих.

«Решение военного ведомства США <...> является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — заявил Антонов.

Дипломат также отметил, что усилия дипмиссии «по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома» нашли определенный отклик. Например, как указал Антонов, «обозреватели Washington Post открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние». В газете 10 января действительно вышел материал с заголовком «Вовлеченность США в конфликт на Украине углубляется с военными, которых будут обучать в Оклахоме».

Также посол подчеркнул, что «подлинной целью» американских властей в данном контексте является не укрепление «способности Украины к самозащите», а нанесение России большего урона «на поле боя руками украинцев».

Теги
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