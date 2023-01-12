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Минобороны рассказало о подготовке российских военных в Белоруссии

Минобороны России: российские подразделения продолжают подготовку на полигонах Белоруссии
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие в составе совместной группировки войск продолжают курс интенсивной боевой подготовки на белорусских полигонах, сообщили в Минобороны России.

Военные совершенствуют навыки стрельбы из штатного оружия, вождения боевых машин, прохождения психологической полосы препятствий, тактической медицины и другие. Занятия проводятся в дневное и ночное время.

Один из полигонов в Белоруссии посетил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Он выслушал доклады командиров воинских частей ВС России о проведении боевого слаживания в составе совместной группировки войск, проверил условия размещения российских воинских подразделений и пообщался с военнослужащими.

О визите Салюкова сообщило и Минобороны Белоруссии. В Минске заявили, что генерал проверил качество занятий по боевому слаживанию и дал оценку готовности «выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», отметили в ведомстве.

О развертывании совместной с Россией группировки войск в Белоруссии президент республики Александр Лукашенко объявил 10 октября 2022 года. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал он. В Минске и Москве подчеркивали, что развертывание совместных сил носит исключительно оборонительный характер.

Помощник главы белорусского Минобороны Валерий Ревенко 16 октября 2022 года сообщил, что общая численность российских военных в составе региональной группировки войск в Белоруссии составит чуть менее 9 тыс. человек. По его словам, она также включает «авиационную составляющую». В январе 2023 года в ведомстве сообщили о наращивании состава группировки.

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Минобороны Белоруссия Вооруженные силы России совместная группа войск
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