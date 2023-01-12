Глава Самарской области организовал телемост для военных из Макеевки и их родственников

Для военных из Макеевки организовали телемост с родственниками

Родственники военнослужащих во время телемоста (Фото: samregion.ru)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров организовал телемост, чтобы военные из Макеевки (ДНР) могли пообщаться со своими родственниками, сообщает региональное правительство.

«Я хочу в первую очередь поблагодарить Министерство обороны за то, что мы проводим очередную видеоконференцию, поскольку не первый раз проводится такой телемост с нашими военнослужащими, которые исполняют свой долг здесь, на рубежах защиты нашего Отечества. Этот телемост имеет особое значение», — сказал Азаров.

Военнослужащие смогли пообщаться со своими родственниками из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и других населенных пунктов. Разговор длился больше часа.

Ночью 1 января украинские военные нанесли удар из системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке. Из-за взрыва снарядов HIMARS перекрытия здания, где располагались военные, обрушились.

По данным Минобороны, погибли 89 российских военных, в том числе заместитель командира полка подполковник Алексей Бачурин. Среди раненых и погибших, по словам Азарова, были мобилизованные из Самарской области. На лечение в регион собирались отправить около 60–70 самарских военных, 45 из них уже прибыли, уточнял губернатор.