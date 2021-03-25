СМИ узнали о планах СК закрыть дело о гибели главы Total во Внуково

Следствие планирует прекратить расследование авиакатастрофы самолета Falcon 50 в аэропорту Внуково в 2014 году, сообщил «Коммерсантъ». Однако некоторые обвиняемые не согласны с закрытием дела и хотят доказать свою невиновность

Контрольно-пропускной пункт терминала аэропорта «Внуково-3», где разбился самолет Dassault Falcon 50 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следователи СК предложили прекратить уголовное преследование подозреваемых по делу о крушении в 2014 году частного самолета Falcon 50, в результате которого погибли члены экипажа и находившийся на борту глава компании Total Кристоф де Маржери, сообщил «Коммерсантъ».

Основными фигурантами расследования, которое продолжается седьмой год, являются бывший руководитель Московского центра (МЦ) автоматизированного управления воздушным движением ГК по организации воздушного движения (ОрВД) Владимир Ужаков и его первый заместитель Александр Повалий, сменный директор аэропорта Внуково Сергей Косик и представитель Ространснадзора.

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Фигуранты на предложение следствия отреагировали по-разному, пишет издание. По его информации, 57-летний Ужаков, который после авиакатастрофы лишился должности и сейчас находится на пенсии, не согласился с прекращением дела и намерен отстаивать свою честь в суде. Представитель Ространснадзора, в свою очередь, решила согласиться, а о том, как отреагировал Косик, неизвестно. Повалий находится на больничном после операции и примет решение позже, хотя своей вины в случившемся не видит, сообщил изданию его адвокат Игорь Чернецкий.