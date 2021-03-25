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Катастрофа во Внуково ,  
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СМИ узнали о планах СК закрыть дело о гибели главы Total во Внуково

Следствие планирует прекратить расследование авиакатастрофы самолета Falcon 50 в аэропорту Внуково в 2014 году, сообщил «Коммерсантъ». Однако некоторые обвиняемые не согласны с закрытием дела и хотят доказать свою невиновность
Контрольно-пропускной пункт терминала аэропорта «Внуково-3», где разбился самолет Dassault Falcon 50
Контрольно-пропускной пункт терминала аэропорта «Внуково-3», где разбился самолет Dassault Falcon 50 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следователи СК предложили прекратить уголовное преследование подозреваемых по делу о крушении в 2014 году частного самолета Falcon 50, в результате которого погибли члены экипажа и находившийся на борту глава компании Total Кристоф де Маржери, сообщил «Коммерсантъ».

Основными фигурантами расследования, которое продолжается седьмой год, являются бывший руководитель Московского центра (МЦ) автоматизированного управления воздушным движением ГК по организации воздушного движения (ОрВД) Владимир Ужаков и его первый заместитель Александр Повалий, сменный директор аэропорта Внуково Сергей Косик и представитель Ространснадзора.

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Фигуранты на предложение следствия отреагировали по-разному, пишет издание. По его информации, 57-летний Ужаков, который после авиакатастрофы лишился должности и сейчас находится на пенсии, не согласился с прекращением дела и намерен отстаивать свою честь в суде. Представитель Ространснадзора, в свою очередь, решила согласиться, а о том, как отреагировал Косик, неизвестно. Повалий находится на больничном после операции и примет решение позже, хотя своей вины в случившемся не видит, сообщил изданию его адвокат Игорь Чернецкий.

Осужденного за крушение самолета главы Total освободили от наказания
Общество
Роман Дунаев

Частный самолет Dassault Falcon 50EX разбился в московском аэропорту Внуково в ночь с 20 на 21 октября 2014 года. При взлете он врезался в снегоуборочную машину, которая по ошибке выехала на взлетно-посадочную полосу. В салоне самолета находились глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. Все они погибли.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. В первую группу обвиняемых вошли водитель снегоуборщика Владимир Мартыненко, его начальник из аэродромной службы Владимир Леденев, руководитель полетов аэропорта Внуково Роман Дунаев, диспетчер-инструктор Александр Круглов, диспетчер-стажер Светлана Кривсун и диспетчер руления Надежда Архипова. Во вторую — Ужаков, Повалий, Косик и начальник центра ОрВД аэропорта Внуково Геннадий Ярмуш. После допроса они остались в статусе подозреваемых.

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В 2017 году Мартыненко и Леденева приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно и одновременно амнистировали. Дунаев и Круглов были приговорены к шести и пяти с половиной годам лишения свободы. Архипова получила пять лет лишения свободы, что позволило освободить ее от наказания по амнистии, а у Дунаева до вступления приговора в законную силу из-за болезни истек срок давности.

В начале января этого года фамилию Ярмуша убрали из списка подозреваемых, сообщил «Коммерсантъ». Вместо него там появилось имя некой женщины — ответственного сотрудника Ространснадзора.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
гибель главы Total авиакатастрофа СК Внуково
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