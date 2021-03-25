СМИ узнали о планах СК закрыть дело о гибели главы Total во Внуково
Следователи СК предложили прекратить уголовное преследование подозреваемых по делу о крушении в 2014 году частного самолета Falcon 50, в результате которого погибли члены экипажа и находившийся на борту глава компании Total Кристоф де Маржери, сообщил «Коммерсантъ».
Основными фигурантами расследования, которое продолжается седьмой год, являются бывший руководитель Московского центра (МЦ) автоматизированного управления воздушным движением ГК по организации воздушного движения (ОрВД) Владимир Ужаков и его первый заместитель Александр Повалий, сменный директор аэропорта Внуково Сергей Косик и представитель Ространснадзора.
Фигуранты на предложение следствия отреагировали по-разному, пишет издание. По его информации, 57-летний Ужаков, который после авиакатастрофы лишился должности и сейчас находится на пенсии, не согласился с прекращением дела и намерен отстаивать свою честь в суде. Представитель Ространснадзора, в свою очередь, решила согласиться, а о том, как отреагировал Косик, неизвестно. Повалий находится на больничном после операции и примет решение позже, хотя своей вины в случившемся не видит, сообщил изданию его адвокат Игорь Чернецкий.