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Назарбаева лишат еще одного почетного звания в Казахстане

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишат звания почетного сенатора
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Getty Images)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев больше не будет почетным сенатором, поскольку это звание упразднено, сообщил спикер сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент Tengrinews.

Он рассказал, что в начале января — конце декабря из регламента верхней палаты парламента убрали звание почетного сенатора, теперь такого института в стране не существует. «Причина, по которой мы приняли такое решение, — это то, что весь наш народ проголосовал на референдуме, который состоялся в июне, в ходе которого были исключены из Конституции нормы о первом президенте — елбасы. Это решение народа», — указал он.

Он подчеркнул, что звание почетного сенатора имел только один человек. Теперь этот статус никому не присвоят, поскольку «нет для этого законных оснований».

Ашимбаев также сообщил, что 13 декабря на совместном заседании палат парламента решат, поставить ли на утрату закон «О первом президенте — елбасы», передает газета Liter.

Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана более 30 лет, он объявил о своей отставке в марте 2019 года. После этого он сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента и лидера нации (елбасы), они были закреплены в 2000 году в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы». В последующем в документ вносились поправки, усиливающие роль первого президента. Официальный титул елбасы Назарбаев получил в 2010 году.

После своей отставки Назарбаев также получил статус почетного сенатора. За это решение единогласно проголосовали все депутаты верхней палаты казахстанского парламента, который тогда возглавляла старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева.

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После протестов января 2022 года действующий президент Касым-Жомарт Токаев решил перейти «к новой государственной модели», в том числе изменить Конституцию. Поправки приняли на референдуме летом того же года. В результате из ст. 46 Конституции был изъят пункт 4, согласно которому статус и полномочия первого президента определяют Конституция и соответствующий конституционный закон.

11 января 2023 года Конституционный суд республики постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», который провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации — елбасы. Решение приняли на основании поправок в Основной закон.

Теги
Казахстан Нурсултан Назарбаев елбасы сенатор
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