Назарбаев получил второй за два дня почетный пост

Назарбаев получил второй за два дня почетный пост

Нурсултан Назарбаев получил статус «почетного сенатора». За это решение единогласно проголосовали все депутаты верхней палаты казахстанского парламента.

Спикер cената, дочь первого президента Дарига Назарбаева поблагодарила законодателей за результат голосования. «Присвоение статуса «почетный сенатор» является справедливой оценкой и уважением за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана, консолидации общества», — цитирует ее издание Nur.kz.

Накануне Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) — высшего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как рассказал нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сделано это было по инициативе российского президента Владимира Путина, предложившего отметить вклад Назарбаева в становление ЕАЭС.

Нурсултан Назарбаев, который занимал должность президента Казахстана более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. Он сохранил при этом пост лидера правящей партии «Нур Отан». Помимо этого, Назарбаев носит титул Елбасы (лидер нации), присвоенный ему в 2010 году.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня.