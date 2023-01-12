Вильфанд пообещал морозы до минус 63 градусов регионам России

В ближайшие пять дней морозы до минус 63 градусов придут в Якутию, холода до минус 58 градусов ожидаются в Иркутской области, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12-14 января. Температура на 9 градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня», — отметил синоптик.

По данным Гидрометцентра на момент выхода материала, самые холодная температура в Якутии в течение недели ожидается в населенных пунктах Сухана и Шелагонцы — в ночь с 13 на 14 января там будет минус 58 градусов. В Иркутской области холоднее всего будет в селе Ербогачён — с 15 по 17 января там ожидается до минус 49 — минус 50 градусов. Кроме того, морозы ниже минус 40 градусов ожидаются в отдельных районах Красноярского края.

Морозы ниже минус 40 градусов держатся в регионах России с начала месяца. 5 января Вильфанд спрогнозировал холода от 48 до 53 градусов в Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Холодно было в Архангельской области, Ненецком автономном округе, в Карелии и Республике Коми. В Москве из-за аномальных морозов подняли температуру в системе отопления.