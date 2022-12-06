Прокуроры нашли в песне Oxxxymiron призыв к нарушению целостности России

Прокуратура: в песне Oxxxymiron есть лозунг с позитивным отношением к отделению части РФ

Прокуратура нашла в тексте песни рэпера Oxxxymiron «Ойда» «публичные призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России»

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, признан в России иноагентом) завели административное дело за песню «Ойда». Об этом со ссылкой на письменный ответ прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на запрос Лиги безопасного интернета сообщила глава этой организации Екатерина Мизулина в Telegram.

В рамках проверки песни на основании запроса прокуратуры эксперты подтвердили наличие в тексте песни «Ойда» Oxxxymiron «публичных призывов к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичного позитивного отношения к отделению части территории Российской Федерации, высказанного в форме лозунга», говорится в документе, который опубликовала Мизулина.

Административное дело открыли по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП, следует из ответа прокуратуры. Для физических лиц этой статьей предусмотрен штраф в размере от 70 тыс. до 100 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Санкт-Петербурга и к представителю рэпера.

Прокуратура также направила исковое заявление в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга о признании песни запрещенной к распространению на территории России, а также ограничении доступа к ней на стриминговых сервисах.

Такое исковое заявление в Октябрьский суд пока не поступало, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Лига безопасного интернета направила свои запросы по поводу песни Oxxxymiron 26 октября. Кроме того, Мизулина просила проверить на причастность к экстремизму и самого рэпера. «Считаю, что и самого исполнителя нужно проверять на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы», — писала она.

В ответе прокуратуры на запрос Лиги говорится, что в полицию и ФСБ информация об участии Мирона Фёдорова в деятельности экстремистских и террористических организаций не поступала.

25 октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron «Последний звонок» за пропаганду насилия и массового убийства. В песне от первого лица рассказывается история школьника, который расстреливает своих одноклассников, потому что те его обижали.

В октябре 2022 года Минюст включил рэпера в список иноагентов. Ведомство решило, что Федоров получал деньги от Украины при осуществлении политической деятельности.