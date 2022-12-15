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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

Губернатор Белгородской области Гладков: село Старый Хутор попало под обстрел
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, поэтому часть села обесточена. Аварийные бригады энергетиков выехали на место.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстреле приграничных населенных пунктов. В последний раз Старый Хутор попадал под обстрел 2 декабря, село оказалось обесточено. Осколками были повреждены пять частных домовладений, детский сад, дом культуры и школа.

Из-за напряженной обстановки и обстрелов 21 ноября Гладков сообщил, что в регионе готовятся «к различным вариантам», поэтому начали формирование «засечной черты» на границе с Украиной. В начале декабря губернатор заявил, что в приграничных районах области начали формировать отряды территориальной обороны.

В регионе до 21 декабря продлили желтый уровень опасности и запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. С 19 октября там и еще в семи приграничных регионах действует средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр и ограничение движения транспорта.

Образовательные учреждения приграничных районов Белгородской области ушли на дистанционное обучение до 24 марта 2023 года.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

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