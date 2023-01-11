Путин назвал снижение бедности приоритетом правительства

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Приоритетом правительства России стало снижение уровня бедности населения и рост реальных зарплат. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на совещании с правительством на тему социальных выплат в новых регионах. Трансляцию заседания вел РБК.

«Продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей. <...> Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — сказал Путин.

В третьем квартале 2022 года граница бедности, по данным Росстата, составила 13 688 руб. К бедным ведомство отнесло 15,3 млн человек, или 10,5% жителей страны. По сравнению со вторым кварталом численность населения с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,3 млн человек. Номинальные доходы наименее обеспеченной части населения в России увеличились на 27,8% благодаря социальной политике правительства, отмечает Росстат.

«В результате в третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале», — прокомментировал статистику глава государства. Это, по его словам, позволило сократить «уровень неравенства немножко».

В конце ноября Путин назвал главной задачей властей России обеспечение реального роста доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране.