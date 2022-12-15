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Путин заявил о росте доходов наименее обеспеченных россиян на 27,8%

Владимир Путин: в третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%
Фото: Виктор Великжанин / ТАСС
Фото: Виктор Великжанин / ТАСС

Номинальные доходы наименее обеспеченной части населения в России увеличились на 27,8% благодаря социальной политике российских властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РБК вел трансляцию.

«В результате в третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале, <...> что позволило сократить и уровень неравенства немножко», — отметил он.

Президент напомнил о решении по ежемесячным выплатам семьям с детьми, опережающей индексации прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий на 10%.

В конце ноября президент назвал главной задачей властей России обеспечение реального роста доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране.

По итогам второго квартала к бедным Росстат отнес 12,1%, или 17,6 млн россиян, это число ниже итогов первого полугодия и второго квартала 2021 года. Доходы этой доли населения оказались ниже так называемой границы бедности, которая составила 13,8 тыс. руб. На снижение численности малоимущего населения, полагает Росстат, повлияло увеличение социальных выплат. Во втором квартале 2022 года их объем составил 4,111 трлн руб., или 21,2% в структуре доходов населения.

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Владимир Путин

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