Посол Китая назвал отношения с Россией «цитаделью правды»
Российско-китайские отношения являются «цитаделью правды» и не подвержены влиянию «политических вирусов». Об этом в интервью ТАСС заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«Наши страны сообща противостояли «политическим вирусам» и исходящим от мировых гегемонов угрозам, строго стояли на страже авторитета ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), за счет доверия и сотрудничества построили цитадель правды, которая не подвержена влиянию любой лжи», — сказал он.
В качестве примера успешного сотрудничества посол привел совместную борьбу с пандемией коронавируса. Чжан Ханьхуэй обвинил страны Запада в политизации борьбы с пандемией и дискредитации усилий Москвы и Пекина. Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин был в числе первых среди лидеров крупных держав, выразивших поддержку китайской стороне в борьбе с пандемией, «а Россия стала первой страной, направившей в Китай группу специалистов по борьбе с эпидемией».
Говоря о перспективах двусторонних отношений, посол заявил, что снятие ряда антиковидных ограничительных мер в Китае открывает перспективы нового витка развития сотрудничества.
30 декабря Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, российский президент в ходе него отметил рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота и «беспрецедентные объемы» поставок энергоносителей. Си Цзиньпин заявил, что перед лицом «непростой и далеко неоднозначной международной обстановки» Пекин и Москва готовы наращивать стратегическое взаимодействие.
В конце прошлого года председатель КНР выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, затягивание конфликта не соответствует ничьим интересам. Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники среди китайских чиновников написала, что Москва не информировала Пекин о своем намерении начать военную операцию на Украине до того, как Путин отдал приказ. При этом, по данным газеты, российский президент обсуждал с китайским коллегой возможность принятия «всех возможных мер» в случае атаки на российскую территорию или действий, которые могли бы привести к гуманитарному кризису.
В начале февраля прошлого года российский президент посетил Пекин и встретился с Си Цзиньпинем.