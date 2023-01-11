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МИД Казахстана назвал частной инициативой установку юрты в Буче

Представитель МИД Казахстана: «юрта несокрушимости» в Буче была частной инициативой
Фото: bucharada.gov.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bucharada.gov.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Посольство Казахстана не имеет отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, это частная инициатива. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, слова которого приводит ORDA.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — сказал он.

По словам Смадиярова, в Астане не видят никакой проблемы в установке юрты.

При этом на сайте горсовета Бучи говорится, что юрта несокрушимости появилась в городе «благодаря поддержке посольства Республики Казахстан в Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка». Власти Бучи поблагодарили казахский народ и бизнесменов за эту помощь.

О непричастности властей Казахстана к установке юрты в Буче раннее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Россия получила соответствующие заверения казахской стороны. Однако Москва отметила, что для прекращения спекуляций «весьма желателен официальный комментарий наших друзей».

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры и на случай новых ударов власти Украины установили по стране более 4 тыс. «пунктов несокрушимости», где жители могут согреться и подзарядить телефоны. Один из таких пунктов и был установлен в форме юрты. Как рассказал Смадияров, юрта — это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается, легко переносится на новое место, является экологически чистым. «Наверное, поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья», — пояснил представитель МИД Казахстана.

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Казахстан последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. В конце декабря украинский Минздрав сообщил о получении «от братского народа Казахстана» 41 генератора для медучреждений.

Теги
Казахстан МИД Украина Военная операция на Украине
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