МИД рассказал о реакции Казахстана на «юрту несокрушимости» в Буче

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Умер последний король Греции Константин II Общество, 01:22
CNN показал очереди в крематории в Китае на фоне вспышки COVID Общество, 01:00
Россияне составили половину от числа туристов в Монголии в 2022 году Общество, 00:39
Какие рекорды Александр Овечкин побил в нынешнем сезоне Спорт, 00:30
Украинская доля в новых бизнесах в Польше выросла более чем в 8 раз Бизнес, 00:30
Пригожин заявил о контроле над Соледаром и «котле» в центре города Политика, 00:17
МИД рассказал о реакции Казахстана на «юрту несокрушимости» в Буче Политика, 00:16
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Белгородский губернатор заявил о новых раненых после обстрела Шебекино Политика, 00:05
Больше половины мужчин в России стали «антизожниками» Экономика, 00:01
В Москве резко вырос срок простоя элитной недвижимости под аренду Недвижимость, 00:01
Водителей будут штрафовать за выброшенный мусор из машины с помощью камер Общество, 00:01
Шольц в Давосе выступит против «мировоззрения Холодной войны» Политика, 00:01
Швеция передаст Украине артиллерийские системы Archer Политика, 10 янв, 23:36
Зеленский лишил гражданства Медведчука и еще трех депутатов Политика, 10 янв, 23:21
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД рассказал о реакции Казахстана на «юрту несокрушимости» в Буче

МИД России заявил о непричастности Казахстана к установке «юрты несокрушимости» в Буче

Россия получила заверения Казахстана в том, что республика не имеет отношения к установке в украинском городе Буча «юрты несокрушимости» - необычного пункта обогрева, о чем сообщали ранее местные власти. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет», — говорится в комментарии российского дипведомства. Однако Москва отметила, что для прекращения спекуляций «весьма желателен официальный комментарий наших друзей».

На сайте горсовета Бучи говорится, что юрта несокрушимости появилась в городе «благодаря поддержке посольства республики Казахстан в Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с республикой Казахстан Сергея Нагорняка». Власти Бучи поблагодарили казахский народ и бизнесменов за эту помощь.


Казахстан неоднократно выступал с заявлениями о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. Астана не оказывала Киеву военную помощь, но направляла гуманитарную. В начале марта правительство Казахстана сообщило, что в ответ на просьбу Украины собирается направить ей партию «из 25 наименований медицинских препаратов» весом 82 т и стоимостью более $2,2 млн.

В конце декабря украинский Минздрав сообщил о получении «от братского народа Казахстана» 41 генератора для медучреждений. Ведомство отметило, что их доставили благодаря работе межпарламентской группы под председательством Нагорняка.

Теги
Казахстан Украина МИД
Материалы по теме
Зеленский заявил о создании четырех тысяч «пунктов несокрушимости»
Политика
Путин и Токаев выступили за соблюдение Устава ООН и «поддержание мира»
Политика
Токаев призвал совместно искать формулу мира для конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter