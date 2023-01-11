МИД рассказал о реакции Казахстана на «юрту несокрушимости» в Буче

Россия получила заверения Казахстана в том, что республика не имеет отношения к установке в украинском городе Буча «юрты несокрушимости» - необычного пункта обогрева, о чем сообщали ранее местные власти. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чем. Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет», — говорится в комментарии российского дипведомства. Однако Москва отметила, что для прекращения спекуляций «весьма желателен официальный комментарий наших друзей».

На сайте горсовета Бучи говорится, что юрта несокрушимости появилась в городе «благодаря поддержке посольства республики Казахстан в Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с республикой Казахстан Сергея Нагорняка». Власти Бучи поблагодарили казахский народ и бизнесменов за эту помощь.

Казахстан неоднократно выступал с заявлениями о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. Астана не оказывала Киеву военную помощь, но направляла гуманитарную. В начале марта правительство Казахстана сообщило, что в ответ на просьбу Украины собирается направить ей партию «из 25 наименований медицинских препаратов» весом 82 т и стоимостью более $2,2 млн.

В конце декабря украинский Минздрав сообщил о получении «от братского народа Казахстана» 41 генератора для медучреждений. Ведомство отметило, что их доставили благодаря работе межпарламентской группы под председательством Нагорняка.