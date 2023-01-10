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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев исключил планы начинать третью войну с Арменией

Президент Азербайджана Алиев: у Баку нет планов начинать новую войну с Арменией
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

У Азербайджана нет планов начинать новый военный конфликт с Арменией, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ.

«У нас нет планов начинать третью войну [с Арменией]», — сказал он (цитата по Sputnik).

Алиев также выразил надежду, что в текущем году боестолкновения с Арменией не повторятся. По его словам, Баку после окончания войны послал сигналы Еревану, чтобы армянская сторона смирилась со сложившимися после конфликта итогами и непосредственно актом капитуляции.

Азербайджанский президент указал, что «фактически» противостояние между странами должно закончиться, однако «Армения и в Карабахе, и в направлении границы не отказалась от своих планов», в связи с чем Баку был вынужден принять меры.

Отношения Армении и Азербайджана обострились в сентябре 2020 года. Тогда в Нагорном Карабахе впервые с 1994 года начались полномасштабные боевые действия, в результате которых большая часть автономии перешла под контроль Азербайджана.

С ноября 2020 года стороны работают над мирным соглашением. Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в провокациях. 23 декабря должна была пройти трехсторонняя встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана, на которой планировалось обсудить подготовку мирного договора. Ереван отказался от участия, выразив недовольство деятельностью российских миротворцев — те, по мнению Армении, не смогли обеспечить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору (соединяет Армению и Карабах), который перекрыли неизвестные, представившиеся экологами из Азербайджана.

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Баку в свою очередь заявил, что коридор блокирован российскими миротворцами. Власти Армении потребовали от российской стороны обеспечить бесперебойность работы Лачинского коридора.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал упреки в адрес российских миротворцев необоснованными. В МИДе заявили, что «никакие публичные нападки» на российских миротворцев делу не помогут.

Теги
Ильхам Алиев Азербайджан Армения
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