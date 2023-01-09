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Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию «в удобное время»

Сергей Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию «в удобное время»
Цинь Ган
Цинь Ган (Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press)

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону поздравил с назначением на пост нового главу китайского МИДа Цинь Гана и пригласил его посетить Россию «в удобное время», говорится в сообщении на сайте министерства.

«Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путем введения санкций и другими нелегитимными методами», — сказано в публикации о разговоре.

Также «констатировано единство подходов Москвы и Пекина к фундаментальным проблемам мирового развития». Министры отметили важность прошедших 30 декабря переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина для дальнейшего развития отношений России и Китая. Были отмечены и другие аспекты двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках международных организаций.

Цинь Ган до назначения на пост главы МИДа был послом Китая в США. Он сменил на должности Ван И, который в конце прошлого года возглавил комиссию компартии Китая по международным делам. Цинь Ган выступает за нормализацию американо-китайских отношений и после вступления в должность пообещал содействовать этому.

Например, он неоднократно заявлял о том, что КНР не желает вторгаться на Тайвань. Также он утверждал, что Пекин ничего не знал о планах России начать военную операцию на Украине, а если бы знал, то всячески отговаривал бы от этого шага. Цинь Ган подчеркивал обеспокоенность Пекина ситуацией вокруг Украины. «Наиболее актуальной задачей на данный момент является содействие мирным переговорам между Россией и Украиной, а также диалогу между США, ЕС, НАТО и Россией», — писал он.

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МИД МИД Китая Сергей Лавров переговоры
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