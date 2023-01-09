Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением Pro, 09:54
Медведев впервые с 2019 года потерял звание первой ракетки России Спорт, 09:53
Суд постановил ликвидировать лагеря сторонников Болсонару у военных баз Политика, 09:51
Курс биткоина поднялся выше $17,2 тыс. Крипто, 09:34
Spiegel узнал о «лихорадочном» поиске Германией БМП для Украины Политика, 09:30
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 09:30
Эксперты назвали теплую погоду причиной падения цен на газ в Европе Экономика, 09:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 09:26
«Повышения зарплат не ждите»: ключевые тренды для рынка труда на 2023 год Pro, 09:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:20
В ДНР сообщили о взятии села Бахмутское у Соледара Политика, 09:14
Реорганизация бывших промзон принесла бюджету Москвы ₽4 млрд в 2022 году Город, 09:14
Генерал США рассказал о подготовке США и Японии на случай конфликта с КНР Политика, 09:03
Роспотребнадзор ответил автодилерам, которые требуют платить за гарантию Авто, 09:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Член запорожской администрации Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Обмеление Днепра указывает на подготовку Киевом форсирования реки, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища», — сказал Рогов.

Как считает Рогов, уменьшение стока воды в Днепре — искусственный процесс, который организовал Киев, постепенно перекрывая гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада, в том числе Кременчугской и ДнепроГЭС.

По его мнению, украинский десант может высадиться в Энергодаре и районе Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля. В конце сентября Запорожская область вошла в состав страны по итогам проведенного там референдума. В начале октября президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. АЭС регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет переговоры с властями России и Украины о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, которая необходима для предотвращения возможной ядерной аварии. Последние консультации прошли в Москве 22 декабря.

Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин в начале января заявил, что создание зоны безопасности вокруг АЭС нереалистично, а более вероятным сценарием является возвращение контроля над станцией силой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что речи о выводе ЗАЭС из-под контроля Москвы или передаче его третьей стороне быть не может.

Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Читайте на РБК Pro
Игры на $11 млрд: как сколотил капитал отец самой юной миллиардерши мира
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
«Купили за $1 — продали за $60 млн»: как создатель Cofix ищет бизнес-идеи
Чем полезна лень и почему не нужно ругать себя за безделье

Теги
Военная операция на Украине Запорожская область ВСУ Владимир Рогов Украина
Материалы по теме
Кадыров заявил о «зачистке» Каменки-Днепровской в Запорожской области
Политика
Запорожские власти сообщили о пяти погибших при обстреле в Васильевке
Политика
Минобороны сообщило о взятии Дорожнянки в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter