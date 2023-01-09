Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

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Обмеление Днепра указывает на подготовку Киевом форсирования реки, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища», — сказал Рогов.

Как считает Рогов, уменьшение стока воды в Днепре — искусственный процесс, который организовал Киев, постепенно перекрывая гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада, в том числе Кременчугской и ДнепроГЭС.

По его мнению, украинский десант может высадиться в Энергодаре и районе Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля. В конце сентября Запорожская область вошла в состав страны по итогам проведенного там референдума. В начале октября президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. АЭС регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет переговоры с властями России и Украины о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, которая необходима для предотвращения возможной ядерной аварии. Последние консультации прошли в Москве 22 декабря.



Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин в начале января заявил, что создание зоны безопасности вокруг АЭС нереалистично, а более вероятным сценарием является возвращение контроля над станцией силой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что речи о выводе ЗАЭС из-под контроля Москвы или передаче его третьей стороне быть не может.