Посольство в Бразилии попросило россиян не покидать дома из-за протестов

Посольство России в Бразилии рекомендовало своим сотрудникам и россиянам, которые находятся в столице страны Бразилиа, по возможности не выходить в город и избегать скоплений людей на фоне акций протеста. Об этом сообщил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол России в Бразилии Алексей Лабецкий

«Сам город практически мертвый, пустой. Мы рекомендовали ограничить выход в город и избегать скоплений людей», — сказал дипломат

Лабецкий назвал обстановку в городе сложной. Информации о пострадавших во время протестов российских гражданах и запросов о помощи от них в посольство не поступало, уточнил он.

Российское посольство в Бразилии находится в центре Бразилиа. Район беспорядков, где расположены здания Национального конгресса, Верховного суда и несколько министерств, находится в 1,3 км к северо-востоку от дипмиссии. Рабочая резиденция бразильского президента — дворец Планалту — расположена чуть дальше.

Протесты в Бразилии начались из-за недовольства результатами прошедших в октябре президентских выборов. В акциях участвуют в основном сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. 8 января протестующие взяли штурмом несколько правительственных зданий, в том числе здания Национального конгресса и Верховного суда, а также дворец Планалту. Телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу суда писал, что контроль над судом удалось восстановить. По информации Globo, полиция уже вытеснила активистов из зданий, которые они захватили.

По состоянию на 2:00 мск в столице страны Бразилиа было задержано 170 человек, пишет Globo.

Также правительство требует арестовать экс-начальника управления общественной безопасности столицы, экс- министра юстиции и общественной безопасности в правительстве Болсонару Андерсона Торреса. Ранее он написал в Twitter, что поручил начать борьбу с беспорядками, однако губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша отстранил от должности. Это произошло после того, как в СМИ распространились видео, на которых полицейские идут за колоннами протестующих по обочинам и фотографируют колонны демонстрантов перед вторжением в здание конгресса.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ввел в столице страны режим ЧС до конца месяца. Глава государства распорядился задействовать федеральные силы для урегулирования ситуации.