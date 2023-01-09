Байден и Макрон осудили беспорядки в Бразилии

Лидеры США и Франции, глава Евросовета, а также власти Великобритании и Италии призвали к «уважению демократических институтов» в Бразилии. Они выразили поддержку действующему президенту Луле да Силве

Президент США Джо Байден (Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP / picture alliance / Consolidated / ТАСС)

Президент США Джо Байден назвал «возмутительной» ситуацию в столице Бразилии, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару атаковали здания Национального конгресса, президентской резиденции и Верховного суда.

«Это возмутительно», — приводит его слова CNN.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также осудил действия протестующих в Бразилии, назвав это «подрывом демократии» в стране. «Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима», — подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и призывает немедленно прекратить беспорядки.

Французский лидер Эмманюэль Макрон также выразил поддержку Луле Да Силве, передает BFMTV. Он призвал к «уважению демократических институтов» в Бразилии.

Глава Евросовета Шарль Мишель выразил «полное осуждение» вторжения протестующих в здания парламента, президентской резиденции и Верховного Суда.

«Полностью поддерживаем президента Лулу да Силву, демократически избранного миллионами бразильцев в результате справедливых и свободных выборов», — сказал европейский чиновник.

Беспорядки в Бразилии также осудили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее, 8 января, в Бразилии вспыхнули акции протеста из-за недовольства результатами президентских выборов. Протестующие начали штурмовать Верховный суд, парламент и резиденцию главы государства.

Президент Бразилии Лула да Силва ввел в столице режим ЧС и распорядился задействовать федеральные силы. Он заверил, что виновники массовых беспорядков «будут найдены и наказаны». Полиция Бразилии задержала 170 человек на фоне протестов в столице страны, передал телеканал Globo.