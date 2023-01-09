В Бразилии уволили поручившего бороться с протестами ответственного за порядок чиновника

В Бразилии уволили чиновника после распоряжения о борьбе с протестующими

Губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша отстранил от должности начальника управления общественной безопасности столицы Андерсона Торреса, передает телеканал Globo.

Ранее Торрес написал в Twitter, что принял «немедленные меры» после того, как сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и в рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. Он сообщил, что распорядился восстановить порядок «в кратчайшие сроки». Чиновник назвал беспорядки немыслимыми, а неуважение к институтам власти — недопустимым явлением.

«С вандализмом и грабежами будут бороться строго по закону. <...> Преступники не останутся безнаказанными», — добавил Торрес.

Торрес был министром юстиции и общественной безопасности в правительстве экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Как отмечает канал, Роша распорядился уволить его менее чем через час после публикации сообщения.

Протесты в Бразилии начались из-за недовольства результатами президентских выборов. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару начали штурмовать правительственные здания. Президентские выборы состоялись в Бразилии в конце октября, их выиграл экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва с результатом в 50,8%. Болсонару незначительно уступил ему, получив 49,2% голосов.

Телеканал CNN опубликовал кадры с места событий, на которых видно, как протестующие с бразильскими флагами бьют стекла в зданиях и, оказавшись в них, занимаются вандализмом. Служба безопасности Верховного суда и ОМОН уже вернули контроль над зданием суда, писал канал со ссылкой на его пресс-службу.

Да Силвы не было в столице страны, когда начались протесты — он уехал в штат Сан-Паулу, для изучения последствий паводков в муниципалитете Араракуара, передавала Folha. Представитель его правительства в верхней палате парламента Рандольф Родригес попросил генпрокурора страны разрешить применение федеральных сил безопасности. Да Силва ввел в столице страны режим ЧС до конца месяца.