Лукашенко заявил, что фейки оппозиции о его болезнях «вылезут ей боком»

Распространяемые оппозицией сообщения о болезнях, якобы обнаруженных у президента Белоруссии Александра Лукашенко, «вылезут боком» ее представителям. Об этом заявил сам глава государства при посещении Свято-Елисаветинского монастыря в Минске, кадры его общения с духовенством опубликовало издание «Беларусь сегодня» в телеграм-канале.

На кадрах духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок рассказывает президенту об одном из «почитаемых» представителей духовенства. Тот, по словам протоиерея, сказал, что «пока Лукашенко будет в Белоруссии, все будет хорошо».

«То есть, умирать мне пока нельзя?», — спросил белорусский президент.

«Никак!» — ответил представитель духовенства.

«Меня всё хоронят, хоронят эти беглые. Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем. А они у меня все новые болезни открывают. Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им, пообещал жить дальше», — сказал Лукашенко.

Пресс-служба белорусского президента неоднократно опровергала данные о поставленных ему диагнозах. Так, в 2018 году, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт опровергла данные об инсульте у Лукашенко. В июле 2020 года перед выборами она ответила на сообщения о госпитализации президента фразой: «Традиционное — не дождетесь».