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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщение об инсульте президента
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщение об инсульте президента
Политика, 18:31
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщение об инсульте президента

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвала «бредом» сообщения о госпитализации белорусского лидера с инсультом. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу ответить на это только словом «бред», — сказала она.

Ранее украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на источники сообщил, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом.

По данным издания, президент Белоруссии должен был посетить Гомель, но не появился там. Однако туда прибыли его охрана и президентский пул. Никаких объяснений в связи с его отсутствием дано не было.

Теги: Белоруссия , Александр Лукашенко , Здоровье , инсульт
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