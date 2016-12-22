Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщение об инсульте президента

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвала «бредом» сообщения о госпитализации белорусского лидера с инсультом. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу ответить на это только словом «бред», — сказала она.

Ранее украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на источники сообщил, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом.

По данным издания, президент Белоруссии должен был посетить Гомель, но не появился там. Однако туда прибыли его охрана и президентский пул. Никаких объяснений в связи с его отсутствием дано не было.