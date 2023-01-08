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Гинцбург заявил о десятках отличных от «омикрона» штаммах COVID в России

Глава центра Гамалеи Гинцбург: десятки отличных от «омикрона» штаммов COVID есть в России

В России циркулируют десятки гибридов омикрон-штамма коронавируса, которые не похожи на этот вариант, заявил ТАСС директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, — это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного «омикрона» очень сильно», — сказал он.

По словам Гинцбурга, гибриды возникли при генетическом обмене различных штаммов вируса, и потому их неверно относить к подвидам «омикрона».

Накануне, 7 января стало известно, что в США новый вариант омикрон-штамма коронавируса, XBB.1.5 или «кракен», быстро распространяется в некоторых частях страны. The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), что подвид составил 40,5% случаев коронавируса в США за неделю, закончившуюся 31 декабря. Двумя неделями ранее показатель составлял около 10%.

Газета Politico, ссылаясь на данные Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю заболеваний (ECDC), сообщила, что в ЕС опасаются роста числа случаев заражения «кракеном», но пока он присутствует в странах союза на низком уровне.

Роспотребнадзор указал, что к 6 января в России не было обнаружено инфицированных «кракеном».

Теги
коронавирус омикрон-штамм Александр Гинцбург
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