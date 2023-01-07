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WSJ сообщила о быстром распространении нового подвида «омикрона» в США

WSJ: в некоторых частях США быстро распространяется новый подвид омикрон-штамма
В регионе Новая Англия на северо-востоке США, который включает штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт, подвид XBB.1.5 «омикрона» достиг примерно трех четвертей случаев, передает издание
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Новый вариант XBB.1.5 омикрон-штамма коронавируса быстро распространяется в некоторых частях США, в особенности на северо-востоке страны, после зимних праздников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подвид XBB составил 40,5% случаев коронавируса в США за неделю, закончившуюся 31 декабря. Двумя неделями ранее показатель составлял около 10%.

В регионе Новая Англия (включает штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт) на северо-востоке США XBB.1.5 достиг примерно трех четвертей случаев, также подвид широко распространился в пределах штата Нью-Йорк.

«Нас беспокоит, насколько это заразно», — сказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

24 декабря прошлого года CDC сообщила, что доля заразившихся вариантом XBB омикрон-штамма коронавируса за неделю выросла до 18%.

По данным агентства, новый подвид омикрон-штамма тогда составил более чем 50% случаев COVID-19 на северо-востоке страны. Тем не менее на его долю приходилось менее 10% случаев заражения во многих других частях США.

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Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов ранее рассказал ТАСС, что варианты XBB (XBB и XBB.1) — это рекомбинанты сублиний «омикрона» BA.2.10.1 и BA.2.75 («кентавр»).

Он предупредил, что риск повторного заражения вариантом XBB омикрон-штамма, может быть более высоким в сравнении с другими циркулирующими подлиниями штамма.

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Виктория Громова Виктория Громова
США COVID-19 омикрон-штамм
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