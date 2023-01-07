Власти заявили об отсутствии в России нового вида коронавируса «кракен»

Роспотребнадзор: в России новый вариант COVID-19 под названием «кракен» пока не выявили

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Новый вариант коронавируса под названием «кракен» в России не обнаружен. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант «омикрона» — XBB.1.5 «кракен» не выявлен», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе отметили, что, по заявлению Всемирной организации здравоохранения, нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, хотя он более заразный.

На территории России доминирующим штаммом остается «омикрон». Как заявили в Роспотребнадзоре, с учетом особенностей циркуляции этого подвида коронавируса, с 1 марта 2022 года «были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи».

Издание Politico сообщило, что подтип коронавируса под названием «кракен» имеет все шансы вытеснить доминирующий сейчас «омикрон» в Европе. «Существует вероятность того, что этот вариант может оказать возрастающее влияние на число случаев COVID-19 в Евросоюзе, но не в течение ближайшего месяца, поскольку в настоящее время этот вариант присутствует в ЕС только на очень низких уровнях», — говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Впервые «кракен» выявили 22 октября 2022 года в США. По оценке ECDC, он стал «наиболее трансмиссивным подвариантом» и распространяется очень быстро — поскольку число случаев заражения «удваивается каждые девять дней».

«Кракен» уже обнаружили во многих странах Европы, в частности, во Франции, Германии, Италии, Испании и Португалии.