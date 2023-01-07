Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Сборная Франции продлила контракт с тренером Дидье Дешамом Спорт, 13:25
Власти заявили об отсутствии в России нового вида коронавируса «кракен» Общество, 13:24
Бывшая звезда NFL попал в реанимацию, спасая тонувших детей во Флориде Спорт, 13:12
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 13:07
Умер сыгравший в «Терминаторе» актер Эрл Боэн Общество, 12:57
Конфликт на Украине привел к росту инвестиций в производителей дронов Бизнес, 12:48
Зеленский попросил помощи США и назвал ее жизненно важной для Украины Политика, 12:32
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Винус Уильямс получила травму и пропустит Australian Open Спорт, 12:31
В каких отраслях произошел приток и отток работников. Инфографика Общество, 12:30
В Европе приготовились к доминированию нового подвида COVID «кракен» Общество, 12:22
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 12:16
Выставка электроники в Лас-Вегасе: что показали Acer, Lenovo и другие Life, 12:05
Ушедшая от Тутберидзе фигуристка сломала ногу на тренировке Спорт, 12:03
Полиция Косово задержала стрелявшего по сербам албанца Политика, 11:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти заявили об отсутствии в России нового вида коронавируса «кракен»

Роспотребнадзор: в России новый вариант COVID-19 под названием «кракен» пока не выявили
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Новый вариант коронавируса под названием «кракен» в России не обнаружен. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант «омикрона» — XBB.1.5 «кракен» не выявлен», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе отметили, что, по заявлению Всемирной организации здравоохранения, нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, хотя он более заразный.

На территории России доминирующим штаммом остается «омикрон». Как заявили в Роспотребнадзоре, с учетом особенностей циркуляции этого подвида коронавируса, с 1 марта 2022 года «были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи».

Издание Politico сообщило, что подтип коронавируса под названием «кракен» имеет все шансы вытеснить доминирующий сейчас «омикрон» в Европе. «Существует вероятность того, что этот вариант может оказать возрастающее влияние на число случаев COVID-19 в Евросоюзе, но не в течение ближайшего месяца, поскольку в настоящее время этот вариант присутствует в ЕС только на очень низких уровнях», — говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Впервые «кракен» выявили 22 октября 2022 года в США. По оценке ECDC, он стал «наиболее трансмиссивным подвариантом» и распространяется очень быстро — поскольку число случаев заражения «удваивается каждые девять дней».

«Кракен» уже обнаружили во многих странах Европы, в частности, во Франции, Германии, Италии, Испании и Португалии.

Читайте на РБК Pro
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд
«Скрытый дефолт»: почему новая мировая депрессия уже началась
Как изменится мир в 2023 году: большой обзор The Economist
Теги
коронавирус Россия Роспотребнадзор кракен
Материалы по теме
Bloomberg узнал об отказе Китая получать вакцины от COVID из США
Политика
ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины из-за вспышки COVID
Общество
В США выявили новый подвид коронавируса XBB.1.5
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter