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Принц Гарри рассказал об извинениях Карла III за слова о Меган Маркл

Принц Гарри рассказал о запрете Карла III допустить Меган Маркл к умиравшей Елизавете II

Нынешний британский монарх Карл III запретил Меган Маркл, супруге его сына, герцога Сассекского, принца Гарри, посетить умиравшую королеву Елизавету II, сообщает The Daily Mail со ссылкой на копию мемуаров принца под названием Spare («Запасной»), которые официально будут опубликованы 10 января.

Как пишет газета, Карл III заявил своему сыну, что его жене не рады в замке Балморал, где 8 сентября скончалась королева. Карл ссылался на «бессмысленные и неуважительные» причины, заявил принц Гарри. В ответ на слова отца он сказал «никогда не говори так о моей жене», и это заставило Карла извиниться.

Из мемуаров принца Гарри также стало известно о его потасовке с братом, принцем Уэльским Уильямом, во время ссоры из-за Меган Маркл. Как рассказал герцог Сассекский, этот случай произошел в 2019 году на территории Кенсингтонского дворца, где проживали семьи принцев. Уильям хотел обсудить борьбу пары с прессой и пожаловался на Меган, назвав ее «тяжелой, грубой и резкой». В ответ Гарри заявил, что брат повторяет публикации прессы о его жене. В итоге спор перешел в драку.

В книге герцог Сассекский сделал и другие признания относительно своих королевских родственников. Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник, из-за этого принца Гарри исключили «из сценария коронации» Карла III, у него не будет в церемонии какой-либо официальной роли. Она пройдет 6 мая 2023 года.

Теги
Карл III принц Гарри Меган Маркл Елизавета II
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