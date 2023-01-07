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В Мексике при столкновении поездов метро пострадали около 40 человек

В метро мексиканской столицы Мехико произошло столкновение поездов, один человек погиб, сообщает местная газета Milenio.

По данным портала Debate, пострадал 41 человек. El Universel со ссылкой на секретаря гражданской безопасности Мехико Омара Гарсию Харфуча сообщает о 35 пострадавших.

Инцидент случился на линии 3, между станциями La Rasa и Potrero, около 9:30 по местному времени (18:30 мск). Директор метрополитена Гильермо Кальдерон указал, что поезда двигались в сторону станции Indios Verdes. Причины столкновения выясняются, генеральная прокуратура страны начала расследование.

В мае 2021-го в Мехико обрушился метромост 12-й линии. В этот момент по эстакаде шел поезд, под ней проезжали автомобили. В результате инцидента погибли не менее 27 человек, более 70 пострадали. Причиной происшествия стало повреждение металлических конструкций моста. Газета El Universal писала, что опоры моста дали трещины после землетрясения 2017 года, на это жаловались жители.

Теги
Мексика Метро Мехико столкновение поездов
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