В Мехико назвали причину обрушения моста в метро

Причиной аварии в метро Мехико, в результате которой погибли более 25 человек, стало повреждение конструкций моста. Такое мнение высказал представитель городских властей в эфире Televisa.

«Ясно то, что это было структурное повреждение элементов, в данном случае это металлические конструкции, это металлические балки со сборными железобетонными элементами наверху», — сказал собеседник телеканала. Точную причину обрушения должна установить прокуратура.

Авария произошла на 12-й линии метро. В результате обрушения моста ехавший по нему в этот момент поезд рухнул на находящиеся внизу автомобили. Газета El Universal сообщала о 27 погибших и десятках раненых.

По данным издания, опоры моста дали трещины после землетрясения 2017 года, на это жаловались жители.