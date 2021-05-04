Количество погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 27 человек

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Число погибших после обрушения моста в метро Мехико возросло до 27 человек. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на заявление главы города Клаудии Шейнбаум.

«Пока говорить о виновниках рано <...>. Мы не можем спекулировать данными, пока не будут ясны результаты расследования», — сказала мэр.

По словам Шейнбаум, для пассажиров метро организовано альтернативное движение. El Universal сообщает, что, согласно последним данным МЧС, в результате аварии пострадали 80 человек.

3 мая в 22:30 (4 мая в 6:30 мск) в столице Мексики на 12-й линии метро, рядом со станцией Olivos, обрушился мост. В это время по нему проходил поезд. Под обрушенными конструкциями моста оказались несколько автомобилей, проезжавших по дороге под линией метро.