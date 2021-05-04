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Количество погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 27 человек

Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Число погибших после обрушения моста в метро Мехико возросло до 27 человек. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на заявление главы города Клаудии Шейнбаум.

«Пока говорить о виновниках рано <...>. Мы не можем спекулировать данными, пока не будут ясны результаты расследования», — сказала мэр.

По словам Шейнбаум, для пассажиров метро организовано альтернативное движение. El Universal сообщает, что, согласно последним данным МЧС, в результате аварии пострадали 80 человек.

При обрушении метромоста в Мехико погибли 13 человек и пострадали 70
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Фото:Uno TV

3 мая в 22:30 (4 мая в 6:30 мск) в столице Мексики на 12-й линии метро, рядом со станцией Olivos, обрушился мост. В это время по нему проходил поезд. Под обрушенными конструкциями моста оказались несколько автомобилей, проезжавших по дороге под линией метро.

Газета El Universal писала, что после землетрясения 2017 года в опорах рухнувшей эстакады появились трещины и местные жители еще тогда опасались обрушения.

Мехико обрушение ЧП жертвы Мексика
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Число погибших при обрушении метромоста в Мехико выросло до 23
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