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Общество ,  
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В Барселоне при столкновении электричек пострадали 70 человек

В Барселоне при столкновении электричек пострадали 70 человек
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В Испании, на вокзале Монкада-и-Решак, находящемся на территории провинции Барселона, столкнулись два пригородных поезда, сообщает главное управление гражданской защиты Каталонии. Пострадали порядка 70 человек.

На месте работают 18 бригад скорой помощи.

El Mundo передает, что поезд врезался в заполненную пассажирами электричку, стоявшую на вокзале. Большинство пострадавших получили сильные ушибы. 

Движение пригородных поездов на этой линии приостановлено, транспортная компания направила автобусы для того, чтобы доставить пассажиров в Барселону. 

 

В Московской области 29 ноября два вагона электрички сошли с рельсов на переезде из-за выезда грузовика на пути. 

Теги
Испания Каталония столкновение поездов
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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