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Мэр Днепра заявил о демонтаже памятника создателю советских ВДВ Маргелову

Мэр Днепра: памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову демонтируют
Памятник Василию Маргелову в Днепре
Памятник Василию Маргелову в Днепре (Фото: Андрей Иглов / РИА Новости)

Власти украинского города Днепр планируют демонтировать памятник, посвященный создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. Об этом в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Маргелова предложим десантникам (если возьмут)», — написал Филатов, отвечая на вопрос о судьбе монумента. Он добавил, что демонтаж «в любом случае» пройдет без вандализма.

Украинское издание «Страна» отмечает, что памятник в 2000 году был установлен силами жителей города и спонсоров по инициативе десантников.

Василий Маргелов родился в 1908 году в Екатеринославе (нынешний Днепр). Он командовал ВДВ Советского Союза. Маргелов считается автором концепции расширенного применения воздушно-десантных войск в стратегических операциях.

6 декабря в Днепре демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову — монумент сняли с постамента и планируют отвезти на территорию одного из коммунальных предприятий. Памятник был установлен в июне 1971 года, он располагался на проспекте Дмитрия Яворницкого. До этого в городе снесли памятник красноармейцу, Герою Советского Союза Александру Матросову. Он, как и многие другие деятели России и СССР, оказался в опубликованном Минкультом Украины списке людей, чьи имена требуется убрать из украинских топонимов, — по мнению ведомства, они «не имеют отношения к Украине».

После начала военной операции на Украине стали изменять топонимы и названия других объектов, а также демонтировать памятники, которые связаны с Россией и СССР. Летом Минкультуры Украины инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который должен заняться координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

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