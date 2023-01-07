Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34 (0) Инвестиции, 06 янв, 20:56
ВТБ попросил разблокировать активы клиентов в Euroclear и Clearstream Финансы, 18:13
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 17:43
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обысков в доме Сальдо Политика, 17:37
Греция объявила о строительстве забора вдоль всей границы с Турцией Политика, 17:30
Клебо побил рекорд Устюгова и Большунова по победам на «Тур де Ски» Спорт, 17:29
Кадыров опроверг гибель чеченских командиров на Украине Политика, 17:25
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 17:16
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Пентагон назвал сроки запуска обучения украинцев на ЗРК Patriot Политика, 17:11
Медведев уступит Рублеву статус первой ракетки России Спорт, 16:55
В Крыму пообещали сделать электромобиль на базе «Буханки» Технологии и медиа, 16:42
Россию обязали заплатить WADA более $1,26 млн в 2023 году Спорт, 16:09
Как разработчик приложений Никита Бир зарабатывает на школьниках в США Pro, 16:07
МВД назвало число участников богослужений на Рождество Общество, 15:48
Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на донецком направлении Политика, 15:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обысков в доме Сальдо

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обысков в херсонском доме Сальдо
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обыском в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается на сайте СК.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в связи с незаконными действиями украинских компетентных органов в отношении врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо», — говорится в сообщении комитета.

Российские следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, которые провели обыск в доме Сальдо. По данным ГБР, в доме врио губернатора были найдены документы от россиян «с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины», а также «справки относительно херсонских патриотов и активистов». Кроме того, в доме главы региона были найдены книги об истории России.

Украинские следователи направили в суд обвинительные акты в отношении Сальдо. Его обвиняют по ст. 111, 111-1, 436-2 УК Украины («Государственная измена», «Коллаборационная деятельность», «Признание правомерным отрицания вооруженной агрессии России против Украины»).

С марта, после начала военной операции России на Украине, Херсонская область находилась под контролем российских войск. Тогда Сальдо стал главой военно-гражданской администрации региона. 30 сентября Херсонская область, а также Запорожская область, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдума, после подписания президентом Владимиром Путиным договора о присоединении регионов.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу принял решение об отводе российских сил из Херсона на левый берег Днепра. Значительная часть жителей правобережной территории региона были эвакуированы. Временной административной столицей Херсонской области стал Геническ, куда переместились основные органы власти.

Читайте на РБК Pro
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Как в 20 лет создать стартап на $20 млрд: история основателя Figma
«Скрытый дефолт»: почему новая мировая депрессия уже началась
30 вопросов, которые помогут подвести итоги и поставить цели на 2023 год
Теги
Александр Бастрыкин Владимир Сальдо Херсонская область Следственный комитет обыски
Материалы по теме
Бастрыкин поручил завести дело на сотрудников СБУ из-за Набиуллиной
Политика
Бастрыкин поручил проверить надругательство над флагом России в Финляндии
Политика
Сальдо заявил о планах участвовать в выборах главы Херсонской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter