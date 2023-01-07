Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обысков в доме Сальдо

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обыском в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщается на сайте СК.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в связи с незаконными действиями украинских компетентных органов в отношении врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо», — говорится в сообщении комитета.

Российские следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, которые провели обыск в доме Сальдо. По данным ГБР, в доме врио губернатора были найдены документы от россиян «с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины», а также «справки относительно херсонских патриотов и активистов». Кроме того, в доме главы региона были найдены книги об истории России.

Украинские следователи направили в суд обвинительные акты в отношении Сальдо. Его обвиняют по ст. 111, 111-1, 436-2 УК Украины («Государственная измена», «Коллаборационная деятельность», «Признание правомерным отрицания вооруженной агрессии России против Украины»).

С марта, после начала военной операции России на Украине, Херсонская область находилась под контролем российских войск. Тогда Сальдо стал главой военно-гражданской администрации региона. 30 сентября Херсонская область, а также Запорожская область, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдума, после подписания президентом Владимиром Путиным договора о присоединении регионов.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу принял решение об отводе российских сил из Херсона на левый берег Днепра. Значительная часть жителей правобережной территории региона были эвакуированы. Временной административной столицей Херсонской области стал Геническ, куда переместились основные органы власти.