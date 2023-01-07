В Крыму пообещали сделать электромобиль на базе «Буханки»

Рустрансэлектро: в Крыму в 2023 году разработают электромобиль на базе «Буханки»

В Крыму в 2023 году будет разработана и представлена серийная версия внедорожника УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем, рассказал ТАСС председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

«Научно-производственное предприятие «Элькафа» запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили», — заявил Демурия. Он уточнил, что соглашение с автозаводом УАЗ было подписано, а к середине или концу лета уже будет «настоящий продукт».

По словам Демурии, электромобиль будет испытан в условиях степного и горного Крыма. В данный момент идет сертификация набора компонентов для смены оборудования автомобиля в электромобиль, чтобы их можно было поставлять на российские автозаводы.

9 декабря ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщала, что к концу 2022 года на российском рынке остались лишь 14 брендов из 60, из которых три являются отечественными — ГАЗ, УАЗ и Lada. Многие бренды покинули рынок в связи с началом военной операции на Украине.

В мае министр транспорта Виталий Савельев заявил, что на бывшем заводе Renault в Москве будет выпускаться электромобиль «Москвич». «Как показывают аналитики, уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях», — подчеркнул министр.