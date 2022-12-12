Батареи на суровую зиму: как локализуют электромобили для России

Импортные автомобили часто не подходят для России: компаниям дорого доставлять детали из-за рубежа, машины не выдерживают нашу погоду. Выход — локализация под местный рынок. Рассказываем, что это такое и как ее проводят

Фото: evolute.ru

Что такое локализация и зачем она нужна

Локализация — это процесс, в ходе которого компании адаптируют уже существующий товар под зарубежный рынок. Ее проводят фирмы из разных сфер: глобальные сети кафе, бренды одежды, ИT-компании, производители автомобилей.

Компании локализуют свои продукты почти всегда, когда запускают производство в другой стране. Чаще они ограничиваются тем, что используют местные детали и оборудование, но в некоторых случаях делают полный ребрендинг.

Почему локализация необходима.

Снижаются производственные издержки и, следовательно, стоимость для конечного покупателя. Использовать местное сырье и оборудование выгоднее, чем привозить их из другой страны. По подсчетам Национальной ассоциации производителей автокомпонентов, локализация позволяет уменьшить цену готового автомобиля на 10%. Снизить себестоимость продукции компаниям помогает национальный проект «Производительность труда». При поддержке экспертов нацпроекта уменьшаются затраты, и предприятия начинают производить больше товаров лучшего качества при тех же человеческих и временных ресурсах.

Снижается зависимость от импорта. Объем производства не уменьшится из-за проблем с логистикой и сложной внешнеполитической ситуации. Цены на готовую продукцию не будут существенно расти при падении местной валюты.

Продукт адаптируют под местную культуру. Это позволяет завоевать интерес потенциальных покупателей. Например, американская сеть кофеен Starbucks для китайского рынка добавила в меню несколько видов чая, который в этой стране популярнее кофе. По данным на 2022 год, Китай занимает второе место по количеству кафе бренда и уступает лишь США.

Стандарты производства в разных странах могут отличаться. Например, в России каждое транспортное средство должно быть оснащено системой ГЛОНАСС, через которую водитель может связаться с оператором экстренной службы при ДТП. В других странах таких требований нет, поэтому в импортные автомобили перед продажей нужно добавить модуль с этой технологией.

В стране производства появляются новые рабочие места. Открываются заводы и предприятия, которым требуются сотрудники. По данным Министерства торговли и промышленности за 2021 год, локализованные производства создали в России 24 тыс. рабочих мест.

Локализация на российском авторынке

В России уровень локализации автомобилей оценивают в баллах — этим занимается Министерство промышленности и торговли с помощью национального проекта «Производительность труда» и стратегической инициативы «Развитие производств новых материалов». Она нацелена на создание инновационных материалов на основе полимеров и композитов, в том числе для автомобилестроения.

Чем больше в модели машины деталей местного производства, тем выше балл. Максимальная оценка — 8800 пунктов. С помощью этой системы Минпромторг отслеживает, насколько локализована та или иная марка. Показатель важен для заключения госконтрактов: участвовать в тендерах на госзакупки могут модели с оценкой не менее 3200 баллов.

Уровень локализации определяют не только для иностранных автомобилей, но и для отечественных с импортными деталями. По данным на 2021 год, наивысшую оценку получили Lada Granta, Lada Niva и Lada Vesta, у которых по 4000–4500 баллов. У них российский двигатель, коробка передач, топливная аппаратура, но, например, тормозная система, термостат и катушки зажигания — от иностранных производителей Bosch, Valeo, TRW.

В будущем автомобилей с высоким уровнем локализации в России станет больше. Например, в 2022 году российская компания «Моторинвест» совместно с китайской корпорацией Dongfeng Motor Corporation запустила в Липецкой области производство электромобилей. Планируется адаптировать для российского рынка модели, которые продавались в Китае.

Валерий Руди, технический директор «Моторинвеста» и бренда электромобилей EVOLUTE: «При локализации важно было учесть российские погодные условия, чтобы батареи выдерживали суровые зимы. До запуска производства мы проводили испытания в морозильной камере, куда устанавливали будущий модельный ряд EVOLUTE. Электромобили находились в камере неделю, а инженеры наблюдали за поведением батареи и каждые сутки снимали показания с приборов. При температуре минус 26 градусов аккумулятор разрядился всего на 1% за 26 часов. Машины завелись и поехали после испытаний холодом. Чтобы не расходовать ресурс тяговой батареи на обогрев салона, мы рекомендуем клиентам использовать автономный дизельный отопитель, который также производят в России и устанавливают в дилерском центре. В 2022 году энергетическая компания «РЭНЕРА» объявила о строительстве гигафабрики аккумуляторных батарей и показала первые образцы универсального батарейного модуля на литийионных ячейках. Он создан специально для широкой линейки электротранспортных средств, поэтому мы планируем использовать этот компонент в своем производстве».

Как проходит локализация EVOLUTE

По словам Валерия Руди, локализация будет проходить постепенно и займет десять лет — планы по проекту составлены до 2032 года. Процесс состоит из четырех этапов.

Крупноузловая сборка SKD (от англ. Semi Knocked Down — «полуразобранный») — технология, при которой на место сборки с завода-изготовителя поставляются полностью готовые комплектующие, часто уже в виде крупных узлов. В электромобили установили головное устройство с русифицированным интерфейсом и блок ГЛОНАСС от российских разработчиков. По желанию покупателя можно будет добавить дизельный отопитель салона — это также отечественная разработка. Компания почти закончила разрабатывать собственное приложение c телеметрическим комплексом, который позволит удаленно управлять электромобилем. Также уже наладили производство зарядных станций EVOLUTE для дома и бизнеса.

(от англ. Semi Knocked Down — «полуразобранный») — технология, при которой на место сборки с завода-изготовителя поставляются полностью готовые комплектующие, часто уже в виде крупных узлов. В электромобили установили головное устройство с русифицированным интерфейсом и блок ГЛОНАСС от российских разработчиков. По желанию покупателя можно будет добавить дизельный отопитель салона — это также отечественная разработка. Компания почти закончила разрабатывать собственное приложение c телеметрическим комплексом, который позволит удаленно управлять электромобилем. Также уже наладили производство зарядных станций EVOLUTE для дома и бизнеса. Мелкоузловая сборка. На этой стадии планируется локализовать колеса, стекла, шины, жгуты электропроводки и некоторые детали экстерьера.

На этой стадии планируется локализовать колеса, стекла, шины, жгуты электропроводки и некоторые детали экстерьера. Внедрение CKD (от англ. Complete Knock Down — «полноразборный») — технологии, при которой автомобиль на месте производства собирают из готовых деталей от изготовителя, дополнительно выполняют только сварку и окраску кузова. Планируется локализовать эти операции, а также оставшиеся детали интерьера и экстерьера.

— технологии, при которой автомобиль на месте производства собирают из готовых деталей от изготовителя, дополнительно выполняют только сварку и окраску кузова. Планируется локализовать эти операции, а также оставшиеся детали интерьера и экстерьера. Полная локализация. На этой стадии планируется использовать тяговые батареи, инверторы и моторы от российских поставщиков. Сейчас в стране только закладываются основы этих технологий, которые в будущем позволят организовать серийный выпуск.

По состоянию на 2022 год компания находится между первым и вторым этапом: пока комплектующие поставляются из Китая, в России проходит только сборка.

Модель EVOLUTE i-PRO (Фото: evolute.ru)

Где собирают электромобили

Электромобили EVOLUTE производятся на специализированном заводе компании «Моторинвест». Это предприятие полного цикла с мощностью, которая позволяет выпускать до 100 тыс. машин в год. По состоянию на 2022 год компания наладила здесь производство четырех моделей. Предприятие станет одним из крупнейших работодателей в регионе: ожидается, что завод создаст 2 тыс. новых рабочих мест.

Валерий Руди: «В основе нашей продуктовой стратегии — полная адаптация электромобилей к российским дорогам. Еще одна цель — создание экосистемы вокруг клиента. Помимо транспортного средства она будет включать в себя сервисы, которые помогут клиенту комфортно управлять машиной: зарядная инфраструктура, телематика, дистанционное управление».

Производство электромобилей организовано EVOLUTE при поддержке Министерства промышленности и торговли. По данным Минпромторга, «Моторинвест» инвестирует в бренд EVOLUTE 13 млрд руб. в течение следующих десяти лет. За это время компания собирается выпустить 242 тыс. электромобилей. Планируется достичь уровня локализации в 5000 баллов: российскими будет основная часть деталей, в том числе электромоторы и тяговые батареи.

EVOLUTE проводит локализацию совместно с Министерством промышленности и торговли. Господдержка бизнеса, осуществляемая национальными проектами России и стратегическим инициативам правительства России, стала одной из тем международного форума-выставки «Российский промышленник», проходившего с 29 ноября по 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятий форума участники также обсудили импортозамещение, цифровизацию, подготовку инженерных кадров и международную промышленную кооперацию.

В выставке приняли участие свыше 220 высокотехнологичных промышленных предприятий, институтов развития, технических университетов более чем из 35 российских регионов, а также из иностранных государств, включая Иран, Белоруссию и Казахстан.

Генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков отметил: «Конгрессы, форумы, выставки — катализатор развития отечественной экономики. Через живое общение, эффективно выстроенные каналы коммуникации, уникальные возможности публичной демонстрации новейших разработок они ускоряют процессы поиска партнеров, способствуют реализации стратегической задачи — опережающего импортозамещения».