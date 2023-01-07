Патриарх назвал намеренным убийство протоиерея Васильева в зоне СВО

Протоиерей Михаил Васильев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Гибель протоиерея Михаила Васильева в зоне российской военной операции не была случайностью, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1».

«За отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить. Каждый священник, который находится в районе боевых действий, сознает, что он является легкой и вожделенной целью», — сказал патриарх.

Глава РПЦ отметил, что никто из священнослужителей не покидает зону ведения боевых действий: «все остаются верны» пастырскому долгу, несмотря на угрозу быть убитым. Он добавил, что священники не берут в руки оружия.

Настоятель храма Великомученицы Варвары — патриаршего подворья при Главном штабе Ракетный войск стратегического назначения (РВСН) в подмосковной Власихе — протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября «при исполнении пастырских обязанностей». Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщал, что Васильев «принял смерть на фронте».

Через два дня после смерти Васильева президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга».

Васильев в качестве священника участвовал в командировках в горячие точки и в операциях в Косово, Боснии, Киргизии, Абхазии и Сирии. После объявления в России частичной мобилизации на телеканале «Спас» вышла передача с участием Васильева, в которой он, в частности, отвечал на желание матерей не отправлять сыновей в зону боевых действий. «Если дама, исполняя заповедь Божию «Плодитесь и размножайтесь», отказалась от искусственных средств прерывания беременности <...>, то, очевидно, ребенок у нее будет не один. <...> А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться», — сказал священнослужитель.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя эти слова Васильева, отметил, «что жизнь, здоровье и благополучие каждого ребенка, много ли их в семье или один, — для родителя одинаково ценны».