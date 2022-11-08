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Путин присвоил звание Героя погибшему в зоне СВО протоиерею Васильеву
Михаил Васильев
Президент Владимир Путин присвоил посмертно звания Героя России настоятелю храма великомученицы Варвары — патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб в зоне военной операции на Украине.
Указ президент опубликован на сайте Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — говорится в документе.
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