Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне спецоперации

Как сообщил замуправделами Московской патриархии, протоиерей Михаил Васильев «принял смерть на фронте». Как военный священник, он был в горячих точках и в операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Сирии и на Северном Кавказе

Михаил Васильев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Настоятель храма великомученицы Варвары — патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в подмосковной Власихе протоирей Михаил Васильев погиб в зоне военной операции на Украине, сообщается на сайте Московского патриархата.

Васильев умер утром 6 ноября «при исполнении пастырских обязанностей», говорится в сообщении.

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) написал в своем телеграм-канале, что протоиерей «принял смерть на фронте».

Согласно данным на сайте Московского патриархата, Васильев как священник участвовал в командировках в горячие точки и в операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии. В феврале 2022 года он рассказывал журналу «Фома», что совершил 11 прыжков с парашютом, последний из которых закончился переломом позвоночника, и однажды попал под огонь РСЗО БМ-21.

Васильев называл себя пацифистом и говорил, что у него «нет никакого желания совершать подвиги»: «Я пацифист, я против всех войн. Не в смысле участник общественного движения, а просто не хочу войны — я достаточно ее повидал».

Осенью текущего года после объявления в России частичной мобилизации на телеканале «Спас» вышла передача с участием Васильева, в которой он, комментируя желание матерей не отправлять сыновей в зону боевых действий, заявил, что «не так страшен черт, как его малюют». По словам протоиерея, «если дама, исполняя заповедь божью «плодитесь и размножайтесь», отказалась от искусственных средств прерывания беременности <...> то очевидно, ребеночек у нее будет не один», «а значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться».

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя «Газете.Ru» высказывания Васильева, сказал, «что жизнь, здоровье и благополучие каждого ребенка, много ли их в семье или один, — для родителя одинаково ценны».