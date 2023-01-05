Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
В ВОЗ раскритиковали Китай за данные о количестве смертей от COVID-19 Политика, 03:10
Юристы дали советы, как малообеспеченным семьям с детьми получить выплату Общество, 03:00
Госдеп призвал Россию сравнять число дипломатов по принципу взаимности Политика, 02:48
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
В США указали на достижение Россией постепенного прогресса у Артемовска Политика, 01:56
Глава ПЦУ совершит богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре Политика, 01:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 01:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 01:01
Рогов сообщил о работе ПВО в Мелитополе Политика, 00:51
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово Политика, 00:27
Байден подтвердил планы поставить Украине БМП Bradley Политика, 04 янв, 23:47
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 04 янв, 23:47
В Латвии сообщили о получении дипмиссией России подозрительной посылки Общество, 04 янв, 23:22
Общество ,  
0 

Юристы дали советы, как малообеспеченным семьям с детьми получить выплату

Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка для малообеспеченных россиян необходимо подать соответствующее заявление через «Госуслуги», рассказали опрошенные РБК юристы. Также можно обратиться в МФЦ или непосредственно в Фонд пенсионного и социального страхования.

В случае подачи заявления через «Госуслуги» или МФЦ его также направят для рассмотрения в Фонд пенсионного и социального страхования. «Если оба родителя работают, то по умолчанию пособие выплатят маме. Если мама не работает, деньги переведут на карту официально трудоустроенному папе ребенка», — объяснила юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Кристина Сретинская.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, претендовать на данную выплату может беременная женщина, если срок ее беременности составляет шесть и более недель и если она встала на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), а также один из родителей, усыновителей или опекунов ребенка в возрасте до 17 лет, который является гражданином России и постоянно проживает в стране. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в регионе места жительства/пребывания/фактического проживания заявителя.

«При этом учитываются наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках и иных кредитных организациях, причины отсутствия доходов у заявителя и/или трудоспособных членов его семьи в соответствии с порядком и условиями назначения и выплаты указанного пособия. Такие порядок и условия устанавливаются правительством», — уточнила юрист.

Условия назначения единого пособия:

• средний доход в месяц на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе;

• имущество семьи не должно превышать установленный перечень;

• у всех взрослых членов семьи должен быть подтвержденный доход или уважительная причина при его отсутствии.

Документы и сведения, необходимые для назначения выплаты, утверждены постановлением правительства от 16 декабря 2022 года № 2330. К ним относятся, например, сведения о рождении ребенка, об имущественном положении заявителя (о различных видах доходов, об имеющихся недвижимом имуществе и транспортных средствах), о постановке на учет в медицинской организации в связи с беременностью, о посещении женщиной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в период беременности.

«Необходимые документы запрашиваются органом, осуществляющим назначение и выплату ежемесячного пособия, «в рамках межведомственного электронного взаимодействия в органах и/или организациях, в распоряжении которых они находятся, и/или представляются заявителем в соответствии с перечнем — в зависимости от сложившейся конкретной жизненной ситуации». Что подразумевается под такой ситуацией, не уточняется», — пояснила Тягай.

Читайте на РБК Pro
Города из бункеров: как миллиардеры во всем мире готовятся к апокалипсису
Возможно ли дальнейшее падение рубля в 2023 году
Какие пять мифов выгодны следователям в уголовных процессах
На корпоративе наговорил лишнего: что делать с коммуникативным похмельем

Сретинская уточнила, что размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Размер пособия:

• для беременных женщин: от 50 до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе;

• для детей: каждому ребенку назначается от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

«Нельзя получать одновременно единое пособие и старые выплаты. Все действующие пособия будут выплачиваться до окончания срока их назначения, но продлить их в 2023 году будет нельзя», — подчеркнула Сретинская.

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка установил президент России Владимир Путин. Соответствующие поправки внесены в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Новый федеральный закон вступает в силу 1 января 2023 года.

Какие выплаты заменит единое пособие:

• ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет до 12 недели беременности;

• ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка до трех лет;

• ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей до трех лет;

• ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет включительно;

• ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет.

В Минтруде уточняли, что средний размер пособия на одного ребенка по стране составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб. в зависимости от дохода семьи. Выплаты нуждающимся беременным женщинам в среднем по России увеличатся до 15,7 тыс. руб.

Авторы
Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева
пособие прожиточный минимум Дети беременные семьи новости
Материалы по теме
Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря
Общество
Голикова назвала сроки подачи документов на единое пособие офлайн
Общество
Дума приняла закон о едином пособии для малообеспеченных семей с детьми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter