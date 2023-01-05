Юристы дали советы, как малообеспеченным семьям с детьми получить выплату

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Для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка для малообеспеченных россиян необходимо подать соответствующее заявление через «Госуслуги», рассказали опрошенные РБК юристы. Также можно обратиться в МФЦ или непосредственно в Фонд пенсионного и социального страхования.

В случае подачи заявления через «Госуслуги» или МФЦ его также направят для рассмотрения в Фонд пенсионного и социального страхования. «Если оба родителя работают, то по умолчанию пособие выплатят маме. Если мама не работает, деньги переведут на карту официально трудоустроенному папе ребенка», — объяснила юрист юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Кристина Сретинская.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, претендовать на данную выплату может беременная женщина, если срок ее беременности составляет шесть и более недель и если она встала на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), а также один из родителей, усыновителей или опекунов ребенка в возрасте до 17 лет, который является гражданином России и постоянно проживает в стране. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в регионе места жительства/пребывания/фактического проживания заявителя.

«При этом учитываются наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках и иных кредитных организациях, причины отсутствия доходов у заявителя и/или трудоспособных членов его семьи в соответствии с порядком и условиями назначения и выплаты указанного пособия. Такие порядок и условия устанавливаются правительством», — уточнила юрист.

Условия назначения единого пособия: • средний доход в месяц на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе; • имущество семьи не должно превышать установленный перечень; • у всех взрослых членов семьи должен быть подтвержденный доход или уважительная причина при его отсутствии.

Документы и сведения, необходимые для назначения выплаты, утверждены постановлением правительства от 16 декабря 2022 года № 2330. К ним относятся, например, сведения о рождении ребенка, об имущественном положении заявителя (о различных видах доходов, об имеющихся недвижимом имуществе и транспортных средствах), о постановке на учет в медицинской организации в связи с беременностью, о посещении женщиной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в период беременности.

«Необходимые документы запрашиваются органом, осуществляющим назначение и выплату ежемесячного пособия, «в рамках межведомственного электронного взаимодействия в органах и/или организациях, в распоряжении которых они находятся, и/или представляются заявителем в соответствии с перечнем — в зависимости от сложившейся конкретной жизненной ситуации». Что подразумевается под такой ситуацией, не уточняется», — пояснила Тягай.

Сретинская уточнила, что размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Размер пособия: • для беременных женщин: от 50 до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе; • для детей: каждому ребенку назначается от 50 до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

«Нельзя получать одновременно единое пособие и старые выплаты. Все действующие пособия будут выплачиваться до окончания срока их назначения, но продлить их в 2023 году будет нельзя», — подчеркнула Сретинская.

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка установил президент России Владимир Путин. Соответствующие поправки внесены в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Новый федеральный закон вступает в силу 1 января 2023 года.

Какие выплаты заменит единое пособие: • ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет до 12 недели беременности; • ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка до трех лет; • ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей до трех лет; • ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет включительно; • ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет.

В Минтруде уточняли, что средний размер пособия на одного ребенка по стране составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб. в зависимости от дохода семьи. Выплаты нуждающимся беременным женщинам в среднем по России увеличатся до 15,7 тыс. руб.