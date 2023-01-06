В ДНР сообщили о потере ВСУ роты личного состава за сутки

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За прошедшие сутки украинские военные потеряли около роты личного состава, а также гаубицу и 12 бронемашин, сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил России уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица (Д-30), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что ВСУ наносили удары по семи населенным пунктам ДНР, было выпущено 196 единиц боеприпасов из РСЗО «Град» и ствольной артиллерии.

Накануне, 5 января, Минобороны России докладывало об ударе по позициям батальона имени Шейха Мансура (в его составе на стороне Украины воют этнические чеченцы) в районе города Константиновка в ДНР. В результате удара, по данным военного ведомства, погибли более 55 военнослужащих батальона, уничтожены шесть единиц техники. Кроме того, в районе города Красногоровка в ДНР был сбит самолет Су-24 ВВС Украины, в районе населенного пункта Победа — украинский самолет Су-25.

Вечером в тот же день российское Минобороны по поручению президента Владимира Путина объявило о введении режима прекращения огня на 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Данный режим установлен по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Киев отказался поддержать рождественское перемирие.