Индонезия предложила инвесторам из России заняться стройкой новой столицы

Хосе Антонио Морато Тавареш (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Индонезия пригласила инвесторов из России к участию в строительстве новой столицы Нусантара на острове Калимантан. Об этом «РИА Новости» заявил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Индонезия приветствует инвесторов из России, желающих принять участие в строительстве новой столицы на острове Калимантан. Сейчас мы в процессе строительства города — расчищаем землю под грядущее строительство», — заявил посол.

Он уточнил, что на Калимантане много лесов и деревьев, которые власти не хотят уничтожать: цель — построить город на лоне природы. «И российские инвесторы могли бы помочь нам в этом», — добавил посол.

О том, что Джакарта перестанет быть столицей Индонезии, заявил в 2019 году действовавший тогда министр планирования и развития страны Бамбанг Броджонегоро. Он отметил, что из-за проблем с трафиком в перенаселенном городе местная экономика теряет до $7 млрд ежегодно. Также Джакарта находится на низменности, из-за чего существует постоянная угроза потопов. Название новой столицы — Нусантара — было выбрано в январе 2022 года, заявил нынешний министр планирования и развития Сухарсо Моноарфа. Слово «нусантара» может быть переведено как «архипелаг».

Летом 2022 года российский посол в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что власти страны предложили России присоединиться к проекту по переносу столицы из Джакарты на остров Калимантан. «Нас приглашают принять участие, и правительство Москвы проявляет интерес, так что будем надеяться, что это будет осуществлено», — отметила Воробьева.

Президент Владимир Путин 30 июня заявил, что власти Москвы и «Российские железные дороги» могли бы подключиться к переносу индонезийской столицы из Джакарты на Калимантан.