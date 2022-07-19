Российский посол сообщила о предложении Индонезии по переносу столицы

Индонезия предложила России присоединиться к проекту по переносу столицы островного государства из города Джакарта на западе острова Ява на остров Калимантан, сообщила посол России в стране Людмила Воробьева агентству «РИА Новости».

«Есть хорошие перспективы в Калимантане в связи с планами переноса столицы Индонезии с острова Ява на остров Калимантан. Нас приглашают принять участие, и правительство Москвы проявляет интерес, так что, будем надеяться, что это будет осуществлено», — отметила дипломат.

Посол также рассказала, что договоренности по поводу увеличения инвестиционного сотрудничества между двумя странам были заключены на встрече президентов Владимира Путина и Джоко Видодо. Она прошла 30 июня.

После переговоров Путин сказал, что Россия могла бы заниматься развитием транспортно-логистической инфраструктуры Индонезии. Подключить к проекту переноса индонезийской столицы он предложил РЖД и Москву, так как она «демонстрирует очень хорошие темпы и качество собственного развития».

О том, что Джакарта перестанет быть столицей Индонезии, Видодо объявил в 2019 году. Он объяснил, что такое решение приняли из-за проблем с транспортом: действующая столица перенаселена. По этой причине ее экономика теряет до $7 млрд в год, отмечал глава государства. Кроме того, город расположен в низменности, из-за чего существует постоянная угроза потопов. Новой столицей страны власти собираются сделать город Паланкарая, который расположен на юге Калимантана.