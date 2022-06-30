Путин предложил Москве и РЖД помочь Индонезии с переносом столицы
Власти Москвы и РЖД могли бы подключиться к переносу индонезийской столицы из Джакарты на остров Калимантан. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«Имеются хорошие перспективы для деловых контактов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, компания РЖД могла бы подключиться к реализации масштабной инициативы руководства Индонезии о переносе столицы страны на остров Калимантан», — сказал российский лидер.
Путин также отметил, что в этой работе «могла бы принять участие и российская столица — Москва, которая демонстрирует очень хорошие темпы и качество собственного развития».
О том, что Джакарта перестанет быть столицей Индонезии, Видодо объявил в 2019 году. Причиной переноса служат проблемы с трафиком в перенаселенной Джакарте, из-за чего местная экономика теряет до $7 млрд ежегодно. Кроме того, город расположен на низменности, из-за чего существует постоянная угроза потопов.
Тогда министр планирования и развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро заявил, что страна будет опираться на опыты Казахстана и Бразилии. Первый перенес столицу из Алма-Аты в Астану (Нур-Султан), а вторая — из Рио-де-Жанейро в Бразилиа.
Новой столицей планируется сделать город Паланкарая в провинции Калимантан на одноименном острове.