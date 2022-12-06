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Общество ,  
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Парламент Индонезии ввел уголовное наказание за секс до свадьбы

Парламент Индонезии принял новый уголовный кодекс с наказанием за секс до брака
В новом уголовном кодексе Индонезии предусмотрены наказание за секс до брака, за оскорбление президента и организацию митингов без уведомления. Закон предусматривает трехлетный переходный период, его еще должен подписать президент
Парламент Индонезии
Парламент Индонезии (Фото: Willy Kurniawan / Reuters)

Индонезийский парламент утвердил уголовный кодекс с положениями о наказании за половые отношения до брака и оскорбление президента, сообщает Reuters.

Теперь его должен утвердить президент страны Джоко Видодо. Кроме того, предусмотрен трехлетний переходный период, во время которого будут разрабатываться дополнительные правила применения новых положений кодекса.

Как отмечает агентство, был пересмотрен уголовный кодекс, принятый после провозглашения независимости Индонезии от Нидерландов в 1949 году. «Старый кодекс принадлежит голландскому наследию и больше не актуален сейчас», — заявил глава ответственной за пересмотр кодекса парламентской комиссии Бамбанг Вурианто.

За секс до брака кодекс вводит наказание до года тюрьмы, запрещено также совместное проживание пар, не состоящих в браке. Действие нового уголовного кодекса распространяется не только на граждан Индонезии, но и на иностранцев.

CNN Indonesia указывает, что новый закон также криминализирует:

  • оскорбление президента и (или) вице-президента (за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штраф 200 млн индонезийских рупий — около 800 тыс. руб. по курсу на момент публикации), при этом такое деяние допускается совершить «в общественных интересах», то есть с целью критики власти
  • государственную измену (если она привела к переходу всей Индонезии или ее части под власть другого государства, то за это может грозить смертная казнь; за измену с целью свержения правительства предусмотрено до 12 лет лишения свободы).
  • оскорбление государственных институтов (до полутора лет лишения свободы, в случае возникновения беспорядков срок может быть увеличен).
  • организацию митингов без предварительного уведомления.
  • распространение фейковых новостей (максимальное наказание — до шести лет лишения свободы и штраф 500 млн рупий (около 2 млн руб.) — предусмотрено в случае, если дезинформация привела к беспорядкам).

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Парламент страны утвердил Уголовный кодекс после трех лет обсуждения. В 2019 году власти собирались принять другую версию кодекса, которая вызвала недовольство в обществе и привела к протестам. Тогда студенты в течение нескольких дней митинговали в столице страны Джакарте, более 300 человек пострадали в результате столкновений. Полиция применяла для разгона протестующий слезоточивый газ и водометы. Reuters отмечал, что эти акции стали одними из самых масштабных с 1998 года — тогда протесты и беспорядки в Индонезии, известные как «трагедия 1998 года», были спровоцированы экономическими проблемами и массовой безработицей и привели к отставке президента Хаджи Сухарто.

Агентство указывает, что новые положения Уголовного кодекса также столкнулись с критикой. Например, представители бизнеса заявили, что их принятие может нанести ущерб как инвестиционному, так и туристическому имиджу Индонезии. Также противники законопроекта назвали некоторые статьи социально регрессивными, ограничивающими свободу слова и другие демократические свободы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Индонезия Уголовный кодекс
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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